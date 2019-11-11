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Опрос: каждый пятый россиянин планирует покупку техники на распродажах

Согласно данным исследования Mail.ru Group, большинство респондентов хотели бы приобрести смартфон
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Каждый пятый (19%) опрошенный порталом Hi-Tech Mail.ru россиянин планирует покупку техники и электроники на распродажах, остальные 81% не акцентируют свое внимание на подобных акциях. Об этом говорится в исследовании Mail.ru Group, проведенном в преддверии Дня шоппинга, отмечаемого 11 ноября.

Среди тех, кто планирует заранее совершать покупки на распродажах, 39% не торопятся этого делать, даже когда она срочно нужна, и ждут скидок. 53% респондентов отметили, что не всегда следуют правилам экономии и иногда приобретают товар без скидки. Сразу же покупают необходимое и не смотрят на акции 9% опрошенных.

Бюджетом не более 5 тыс. рублей располагают 23% из тех, кто планирует делать покупки, от 5 тыс. до 15 тыс. рублей есть у 29% опрошенных, от 15 тыс. до 30 тыс. - у 24%. Покупки на более 30 тыс. рублей могут позволить себе 23% респондентов. На будущие приобретения 51% опрошенных возьмут деньги из зарплаты, потратив ее частично или полностью. Специально откладывают деньги 36% респондентов, о кредите или рассрочке думают 14%.

На вопрос о том, что именно они хотели бы купить, 58% респондентов назвали смартфон, 31% - наушники, 27% -  телевизор, еще 26% - ноутбук или компьютер. При этом 90% опрошенных планируют приобретать желаемую технику через интернет.

Опрос проводился с 5 по 7 ноября 2019 года среди более 10 тыс. российских пользователей Hi-Tech Mail.ru.

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Россия
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