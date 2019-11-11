Эксперты: проблему убыли населения в России решит рождение третьего ребенка в семье

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Софья Алексеева/. Проблема сокращения населения в России не может быть решена за счет миграционного притока. Государство должно менять демографическую политику и ориентировать семьи на рождение третьего ребенка, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Счетная палата России опубликовала аналитический отчет о ходе исполнения федерального бюджета за январь - сентябрь 2019 года, в котором предупредила о рисках реализации национальной цели по обеспечению роста численности населения страны.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. По данным Росстата за январь - июль 2019 года, естественная убыль в стране превысила 209 тыс. человек.

Миграция не решит проблему

Рост населения в любой стране может быть обеспечен двумя источниками: естественным приростом - разницей между числом родившихся и умерших - и миграцией. Миграция может стать демографическим ресурсом страны, но для этого необходимо менять миграционную политику России, считает директор Института демографии Высшей Школы Экономики Анатолий Вишневский.

"Должны быть специальные программы, которые ориентированы на прием мигрантов, где предусмотрены механизмы адаптации, интеграции, включения в общество, но в России этого нет. Наоборот, упущены в последнее десятилетие темпы миграции. Более того, развиваются антимиграционные настроения. Если бы у нас была правильная миграционная политика, то можно было бы думать о миграции из других стран", - пояснил эксперт ТАСС.

Миграционные притоки ранее компенсировали убыль населения в России, но в настоящее время на данный ресурс рассчитывать не приходится, добавил Вишневский.

С ним согласен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, резервы миграции из сопряженных стран заканчиваются, и их также ждет сокращение рождаемости.

"Если в советский период времени в среднеазиатских республиках среднее количество детей на семью составляло пять-семь детей, то сейчас это ориентация на двух-трех детей, поэтому в ближайшие 10 лет их ждут те же проблемы, что и нас. Так что рассматривать эти страны как ресурс граждан в Россию - ущербная политика", - отметил он.

Кроме того, миграция из стран дальнего зарубежья ухудшит ситуацию. "Изменится культурный состав и национальная составляющая страны, причем за очень короткий промежуток времени. Мы столкнемся с теми же проблемами, что и Европа, только еще хуже, потому что там много социальных лифтов и богатых государств, а мы будем плодить еще большую бедность", - сказал Сафонов.

Борьба за естественный прирост

В этой связи рост населения возможно обеспечить только увеличением рождаемости в стране, считают эксперты. "Для того, чтобы население росло, нужно, чтобы в среднем на одну женщину рождалось 2,15 детей с учетом того, что рождается половина девочек и половина мальчиков, потому что на смену каждой женщине должна приходить женщина", - рассказал Вишневский.

Эксперт отметил, что необходимого уровня рождаемости нет в России уже 100 лет. "Сейчас у нас по указу президента должна быть достигнута цель по коэффициенту рождаемости в 1,7 детей на женщину к 2024 году, а нужно хотя бы 2,1. В этих условиях естественного прироста населения быть не может", - добавил он.

Сафонов согласен с Вишневским: для стабилизации экономической ситуации государство должно ориентироваться на семью, имеющую в среднем 2,1 ребенка. "У нас основной упор должен делаться на многодетные семьи - рождение трех детей в семье, не меньше", - отметил он.

Долгосрочная поддержка со стороны государства

Переломить низкий уровень рождаемости позволит долгосрочная поддержка семей с детьми со стороны государства. "Планирование рождения детей - это всегда ориентация на долгий срок - 18 лет. Поэтому если население чувствует угрозу своему экономическому благополучию, оно отказывается от рождения второго и третьего ребенка", - сказал он.

По мнению Сафонова, финансовая поддержка семьи должна длиться весь период ухода матери за ребенком. "Если мама три года воспитывает ребенка, должна быть соответствующая компенсация расходов и отсутствующего у нее дохода за эти три года. И где-то около 1 млн рублей должно быть в запасе у семьи, чтобы пережить эти три года, чтобы мама потом вышла на рынок труда", - добавил он. Дальше поддержку семьи должны осуществлять социальные сервисы, и в этой связи необходимо переходить к советской модели помощи семье - полного пакета бесплатных социальных услуг, в особенности образования, считает эксперт.

"При этом нельзя руководствоваться принципом оказания помощи только бедным семьям. Иначе получается парадокс: родите больше детей, станьте бедными и мы придем на помощь. Но бедными никто быть не хочет. Ориентация на одного ребенка это один из способов не попасть в бедный класс", - указал Сафонов.

Как пояснил эксперт, адресная социальная помощь не только не будет стимулировать ориентацию семьи на второго и третьего ребенка, она - прямой путь к будущим проблемам государства, если ее рассматривать только как основной инструмент демографической политики.

"Во-первых, не решая задачи роста рождаемости, она способствует формированию будущей демографической структуры, где будет много стариков. При сокращении трудоспособного населения это дорога в наращивании потенциала бедности и увеличения будущих расходов на выплату пенсий и пособий по бедности", - добавил он. По его словам, оказывая адресную помощь бедным семьям сегодня и экономя тем самым средства, государство только ухудшает ситуацию.

"Демография дорого стоит, но сегодня у нас есть возможность. Будущее страны - человеческий капитал. А человеческий капитал - это развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта. Поэтому мы должны вкладывать деньги в эти сектора, делать их максимально доступными и бесплатными, особенно для многодетных семей на период воспитания ребенка", - заключил Сафонов.