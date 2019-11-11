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Температура на большей части Арктики в ноябре-январе будет выше нормы

Эксперты пришли к выводу, что в этом году осеннего замерзания морского льда следует ожидать раньше, чем обычно, в Баренцевом море

ЖЕНЕВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Период с ноября по январь включительно в Арктике будет более теплым, чем обычно. С таким прогнозом выступили участники прошедшей 30 октября в режиме телеконференции четвертой сессии Панарктического климатического форума (ACF-4), организованной Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

"Прогноз на предстоящие зимние месяцы говорит о том, что средняя температура воздуха, скорее всего, будет выше нормы во всей Арктике в ноябре и декабре 2019 года и в январе 2020-го", - сообщили, подводя итоги сессии, в женевской штаб-квартире ВМО. Эксперты пришли к выводу, что в этом году осеннего замерзания морского льда следует ожидать раньше, чем обычно, в Баренцевом море. В Гудзоновом заливе лед замерзнет в обычные сроки, а "для всех остальных регионов осеннее замерзание, как ожидается, произойдет позже нормальных сроков". Кроме того, метеорологи прогнозируют для большей части Арктики более обильные, чем обычно, осадки.

В ВМО в этой связи обращают внимание на тот факт, что "арктические температуры повышаются в два раза быстрее, чем в среднем в мире". С 2014 по 2018 год температура воздуха у поверхности Земли в Арктике была самой высокой с 1900 года. Протяженность морского льда в зимние месяцы находится на очень низком уровне, а в сентябре текущего года она "уменьшилась более чем на 50% по сравнению со средними значениями 1979-2018 годов". Сентябрьские показатели протяженности морского льда были вторыми из самых низких с 1979 года. Кроме того, лед был в целом тоньше и меньше по объему, чем в 2018 году.

Участвовавшие в ACF-4 представители стран Арктического совета, арктических судоходных компаний и организаций коренных народов, констатировали, что лето 2019 года было "теплее, чем в среднем на большей части Арктического региона, а в Восточной Сибири была зафиксирована самая высокая средняя температура за время наблюдений". Исключение составили север центральной части Канады и северо-запад России, где средняя температура на поверхности Земли была ниже нормы.

Следующая сессия Панарктического климатического форума пройдет в мае 2020 года.

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