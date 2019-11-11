Роспотребнадзор разработал новый подход к генному лечению ВИЧ-инфекций

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал принципиально новый подход в лечении ВИЧ-инфекции, который представляет собой совокупность различных методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат клеток человека. Геномное редактирование может стать универсальным инструментом для терапии социально значимых инфекций, таких как ВИЧ, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал собственную платформу по производству компонентов системы направленного редактирования генома CRISPR и получил российский патент на свое изобретение. Специалисты института готовят заявку в Международное патентное ведомство (WIPO)", - приводятся в сообщении слова руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. По ее мнению, "системы направленного редактирования генома CRISPR могут стать универсальным инструментом для терапии социально значимых инфекций, таких как ВИЧ, а также наследственных и приобретенных заболеваний, среди которых рак, аутоиммунные и орфанные заболевания".

Генная терапия - принципиально новый подход к лечению ВИЧ-инфекции. Она представляет совокупность генно-инженерных, биотехнологических и медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат клеток человека, для лечения заболеваний. Направленное геномное редактирование широко применяется для разработки генотерапевтических препаратов против различных инфекционных заболеваний. Наиболее перспективным направлением в редактировании генома является использование системы CRISPR/CAS.

Созданная на базе ЦНИИ отечественная платформа по производству компонентов системы CRISPR обеспечит научно-технический потенциал для создания новых диагностических наборов и разработки лекарственных препаратов нового поколения. "Высокотехнологичное производство, локализованное на территории Российской Федерации, не только полностью удовлетворит запросы российских ученых, которые проводят исследования в различных отраслях (биотехнологии, сельском хозяйстве, аквакультуре), но и позволит решить проблемы импортозамещения и вывести российскую науку и экономику на новый уровень", - отмечается в сообщении.