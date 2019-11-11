Жители Дальнего Востока выкупили почти все авиабилеты в Москву по "плоским тарифам"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Жители регионов Дальнего Востока, в которых открылась продажа авиабилетов в Москву по "плоским тарифам" (единые тарифы с фиксированной ценой, независящей от даты приобретения билета) на 2020 год, в первые дни выкупили почти все билеты. Такой ажиотаж связан с опасениями людей в том, что дешевых билетов в период отпусков на всех не хватит, сообщили в понедельник ТАСС в кассах авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия".

Продажа билетов по "плоским тарифам" началась в регионах в пятницу, 8 ноября. Рейсы по дальневосточным направлениям будут осуществлять сам "Аэрофлот" и его дочерний перевозчик "Россия". Обычно продажа дешевых билетов на следующий год открывалась в начале осени, но в этом году процесс затянулся, что вызвало недовольство среди жителей ДФО, привыкших планировать свой отпуск заранее. Общероссийское объединение защиты прав пассажиров и развития всех видов общественного транспорта, а также депутаты Госдумы в октябре направляли в Минтранс РФ письма с просьбой принять меры в связи с отсутствием продажи авиабилетов.

"У касс столпились огромные очереди. Люди боятся и пытаются быстрее скупить дешевые билеты. Продажа открылась только в пятницу, а билетов уже почти не осталось", - сказали в кассе авиакомпании "Аэрофлот" в Петропавловске-Камчатском.

То же самое сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. По информации властей региона, билеты по "плоским тарифам" еще есть, но уже заканчиваются. "Люди узнали, что продажа открылась, и активно начали покупать билеты. Сейчас практически на все рейсы "Аэрофлота" билеты покупают онлайн... 90% билетов "Аэрофлота" продается онлайн", - отметил собеседник агентства. Такую же информацию предоставили ТАСС в кассах Магаданской и Сахалинской областей.

Билеты по "плоским тарифам"

Программа предоставления билетов по "плоским тарифам" работает в России с 2015 года. В настоящее время она действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан, Симферополь, Калининград и в обратных направлениях. С 2018 года к программе присоединилась дочерняя компания "Аэрофлота" - "Россия", что позволило существенно увеличить общий объем перевозок пассажиров на Дальний Восток.

Однако, если ранее билеты, например, из Магадана, Южно-Сахалинска и Хабаровска в Москву и обратно в "Аэрофлоте" стоили 25 тыс. рублей, на рейсах "России" - 22 тыс. рублей, то теперь авиабилеты туда и обратно с вылетом в 2020 году будут стоить 26 100 рублей на рейсах "Аэрофлота" и 22 950 рублей на рейсах "России". По информации "Аэрофлота", на рост цены на достигнутый уровень инфляции повлияли вынужденные расходы, в частности на топливо. "Вместе с тем предлагаемые цены на билеты... по-прежнему существенно ниже себестоимости, поскольку несут в себе исключительно социальную значимость", - говорится на сайте авиакомпании.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал авиакомпании "Аэрофлот" индексацию стоимости авиабилетов на Дальний Восток на 2020 год на 4,3%.