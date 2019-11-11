Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители Дальнего Востока выкупили почти все авиабилеты в Москву по "плоским тарифам"

Продажа таких билетов началась 8 ноября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Жители регионов Дальнего Востока, в которых открылась продажа авиабилетов в Москву по "плоским тарифам" (единые тарифы с фиксированной ценой, независящей от даты приобретения билета) на 2020 год, в первые дни выкупили почти все билеты. Такой ажиотаж связан с опасениями людей в том, что дешевых билетов в период отпусков на всех не хватит, сообщили в понедельник ТАСС в кассах авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия".

Продажа билетов по "плоским тарифам" началась в регионах в пятницу, 8 ноября. Рейсы по дальневосточным направлениям будут осуществлять сам "Аэрофлот" и его дочерний перевозчик "Россия". Обычно продажа дешевых билетов на следующий год открывалась в начале осени, но в этом году процесс затянулся, что вызвало недовольство среди жителей ДФО, привыкших планировать свой отпуск заранее. Общероссийское объединение защиты прав пассажиров и развития всех видов общественного транспорта, а также депутаты Госдумы в октябре направляли в Минтранс РФ письма с просьбой принять меры в связи с отсутствием продажи авиабилетов.

"У касс столпились огромные очереди. Люди боятся и пытаются быстрее скупить дешевые билеты. Продажа открылась только в пятницу, а билетов уже почти не осталось", - сказали в кассе авиакомпании "Аэрофлот" в Петропавловске-Камчатском.

То же самое сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. По информации властей региона, билеты по "плоским тарифам" еще есть, но уже заканчиваются. "Люди узнали, что продажа открылась, и активно начали покупать билеты. Сейчас практически на все рейсы "Аэрофлота" билеты покупают онлайн... 90% билетов "Аэрофлота" продается онлайн", - отметил собеседник агентства. Такую же информацию предоставили ТАСС в кассах Магаданской и Сахалинской областей.

Билеты по "плоским тарифам"

Программа предоставления билетов по "плоским тарифам" работает в России с 2015 года. В настоящее время она действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан, Симферополь, Калининград и в обратных направлениях. С 2018 года к программе присоединилась дочерняя компания "Аэрофлота" - "Россия", что позволило существенно увеличить общий объем перевозок пассажиров на Дальний Восток.

Однако, если ранее билеты, например, из Магадана, Южно-Сахалинска и Хабаровска в Москву и обратно в "Аэрофлоте" стоили 25 тыс. рублей, на рейсах "России" - 22 тыс. рублей, то теперь авиабилеты туда и обратно с вылетом в 2020 году будут стоить 26 100 рублей на рейсах "Аэрофлота" и 22 950 рублей на рейсах "России". По информации "Аэрофлота", на рост цены на достигнутый уровень инфляции повлияли вынужденные расходы, в частности на топливо. "Вместе с тем предлагаемые цены на билеты... по-прежнему существенно ниже себестоимости, поскольку несут в себе исключительно социальную значимость", - говорится на сайте авиакомпании.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал авиакомпании "Аэрофлот" индексацию стоимости авиабилетов на Дальний Восток на 2020 год на 4,3%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полиция изъяла более 26 тыс. сильнодействующих лекарств в одной из аптек Сочи
Они продавались в аптеке незаконно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС