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Медведев поздравил ректора ВГИК с 70-летием

Премьер-министр также отметил вклад Владимира Малышева в развитие и сохранение киноискусства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил заслуженного работника культуры, ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева с 70-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"Вы посвятили свою жизнь киноискусству и многое сделали для его развития и сохранения. Именно благодаря вам Госфильмофонд стал крупнейшим киноархивом мира. А легендарный ВГИК продолжает оставаться главной киношколой страны и идет в унисон с новейшими технологиями киноиндустрии", - подчеркнул премьер-министр.

Медведев также отметил чуткое руководство Малышева, благодаря которому ВГИК превратился в уникальную творческую лабораторию, где студентов учат любить и создавать кино.

Владимир Малышев - российский сценарист, продюсер и общественный деятель. С 2007 года является ректором Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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