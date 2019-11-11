Медведев поздравил ректора ВГИК с 70-летием

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил заслуженного работника культуры, ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева с 70-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"Вы посвятили свою жизнь киноискусству и многое сделали для его развития и сохранения. Именно благодаря вам Госфильмофонд стал крупнейшим киноархивом мира. А легендарный ВГИК продолжает оставаться главной киношколой страны и идет в унисон с новейшими технологиями киноиндустрии", - подчеркнул премьер-министр.

Медведев также отметил чуткое руководство Малышева, благодаря которому ВГИК превратился в уникальную творческую лабораторию, где студентов учат любить и создавать кино.

Владимир Малышев - российский сценарист, продюсер и общественный деятель. С 2007 года является ректором Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.