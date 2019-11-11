Полиция изъяла более 26 тыс. сильнодействующих лекарств в одной из аптек Сочи

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли более 26 тыс. единиц сильнодействующих лекарственных препаратов, незаконно продаваемых в одной из аптек города Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Там уточнили, что специалисты обнаружили такие препараты как "Лирика", "Тропикамид", "Прегабалин", "Нурофен-плюс", "Баклосан", "Терпинкод", "Мидриацил".

"Упаковки обнаруженных лекарственных препаратов находились не в отведенном для хранения месте, часть из них была вскрыта", - говорится в сообщении главка.

По данным пресс-службы в отношении 29-летнего директора аптеки и юридического лица правоохранители составили два административных протокола по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)").