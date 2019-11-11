Губернатор Ставрополья уволил министра строительства региона

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Владимир Владимиров уволил министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого, которого в пятницу заключил под стражу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Новым министром назначен Валерий Савченко, ранее занимавший пост начальника управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору, в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.

"Губернатор Владимир Владимиров уволил министра строительства края Алексея Когарлыцкого в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, основанием для увольнения стало возникновение конфликта интересов, допущенное руководителем министерства.

"Хочу напомнить, что еще месяц назад на заседании антикоррупционной комиссии я однозначно предупреждал: если кто-либо из нашей управленческой команды будет обоснованно заподозрен в совершении коррупционных преступлений, то такой человек с нами работать не будет. С таким сотрудником мы немедленно расстаемся", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

О деле

По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2018 года Когарлыцкий подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта "Легкоатлетический манеж". В частности, он подписал документы на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не производился, а стоимость материалов была значительно завышена. Ущерб государству составил свыше 14 млн рублей.

На основании решения суда министр на период расследования уголовного дела будет находиться под стражей.