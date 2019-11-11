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Опрос: более половины российских интернет-пользователей сталкиваются с кибербуллингом

При этом 47% опрошенных отметили, что сталкиваются с агрессией в интернете чаще, чем в реальной жизни

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более половины российских пользователей сталкивались с проявлением агрессии в интернете, каждый четвертый становится объектом агрессивного поведения в сети. Об этом говорится в исследовании, проведенном Mail.ru Group и партнерами, о кибербуллинге в России.

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Так, 58% российских интернет-пользователей сталкиваются с онлайн-агрессией: проявлениями злобы и неприятными комментариями, которые обращены к публичным личностям, знакомым и незнакомым им людям, а также лично к этим пользователям. При этом самые распространенные формы выражения агрессии - разовые агрессивные комментарии, осуждение действий других людей и троллинг.

В частности, 47% респондентов отметили, что сталкиваются с агрессией в интернете чаще, чем в реальной жизни. Причем мужчины встречают агрессию чаще, чем женщины (52% против 44%) и чаще становятся жертвами буллинга (28% против 21%). Как правило, женщин чаще травят за внешность, мужчин - за жизненные неудачи, свидетельствуют данные опроса. В целом же главные поводы для онлайн-агрессии - сексуальная ориентация, несоответствие стандартам красоты, активность в интернете.

Кроме того, более трети респондентов уверены, что агрессии в интернете могут подвергнуться люди любого возраста, другая треть считает, что это удел подростков. Чуть более половины самих подростков считают интернет безопасной средой, но, становясь жертвами агрессии, в 2,5 раза чаще испытывают страх, чем взрослые.

Большинство подростков (76%) не рассказывают родителям о том, что стали жертвами агрессии в интернете. В такой ситуации подросток скорее обратится к друзьям - взрослые, по их мнению, не воспринимают проблему всерьез. В целом агрессия в интернете не воспринимается как повод обратиться за помощью: 71% жертв предпочли справляться самостоятельно. Женщины просят о помощи немного чаще, чем мужчины.

Поведение пользователей рунета в социальных сетях организаторы исследования изучили с помощью системы анализа соцмедиа Brand Analytics. В сотрудничестве с компанией ResearchMe было опрошено 6300 пользователей Рунета, в партнерстве с UX-лабораторией Mail.ru Group были проведены глубинные интервью с пользователями и с активистами.

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