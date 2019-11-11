ВЦИОМ: больше половины опрошенных россиян выступили за онлайн-голосование на выборах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Больше половины опрошенных россиян (66%) поддержали проведение онлайн-голосования на выборах во всех регионах, при этом 51% респондентов пока не верит в укрепление доверия населения к результатам выборов после этого нововведения. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и финансовым университетом при правительстве РФ.

Авторы исследования отмечают, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году необходимо проанализировать отечественный и мировой опыт электронного голосования, его преимущества и недостатки "с точки зрения повышения вовлеченности граждан в избирательный процесс и их доверия избирательной процедуре и результатам выборов".

Как показал опрос, наиболее популярна идея о проведении повсеместного онлайн-голосования среди молодежи. Так, в возрастной группе от 18 до 24 лет 71% респондентов выступили за то, чтобы разрешить избирателям голосовать удаленно, 27% - против и 2% воздержались. Среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет доля скептиков больше - в этой группе уже 52% скорее поддерживают волеизъявление через интернет, 44% не одобряют это, 4% затруднились ответить.

При этом при проведении следующих выборов 57% от всех опрошенных заявили, что предпочтут традиционные бюллетени, интернетом воспользуются только 25%, 16% еще не определились (2% ответить затруднились). Причем среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет также больше сторонников традиционного голосования (47% против 34%). В группе молодых людей до 24 лет 52% опрошенных сообщили о своем намерении голосовать удаленно, тогда как на избирательные участки пойдет 31%. "В каждой из [молодежных] групп доля тех, кто ежедневно взаимодействует с интернетом, составляла 95% и 89% соответственно", - уточняют авторы исследования.

Сбор подписей в интернете

"Актуализирован среди молодежной аудитории также запрос на перевод сбора подписей за кандидатов в электронный формат: 76% среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 65% в группе 25-34-летних одобряют такой переход. Солидарны с ними и граждане в возрасте от 35 до 44 лет (56%). В целом же такую идею поддерживает только половина опрошенных", - отмечают во ВЦИОМ.

Вместе с этим 45% опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет и 44% в возрасте до 24 лет считают, что введение онлайн-голосования не отразится на прозрачности и честности выборов. Примерно такое же количество опрошенных в обеих группах полагает, что это не повлияет на уровень доверия россиян к выборам. В целом от общего числа опрошенных такого мнения придерживается 51%.

"В целом, хотя результаты приведенных данных демонстрируют отсутствие безусловного доверия россиян к электронному голосованию, запрос на качественное развитие данного формата среди россиян существует и актуализирован в наиболее перспективной социальной группе - молодежи. Причем актуальность эта определяется не только желанием быть вовлеченным в новый формат голосования, но и запросом на безопасную и корректно работающую электронную избирательную систему", - констатируют социологи.

Они также указывают на то, что пока опыт проведения электронного голосования в РФ весьма ограничен, "что также влияет на формирование общественного мнения относительно данной темы". "В перспективе, в зависимости от успехов реализации электронного голосования в других регионах и на выборах различного уровня, мнение населения может измениться", - считают во ВЦИОМ.

Опрос проведен 17 марта и 29 сентября 2019 года среди граждан РФ от 18 лет посредством телефонного интервью. Участие в опросе приняли 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Московский эксперимент

Эксперимент по онлайн-выборам прошел на выборах в Мосгордуму 8 сентября в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.