В Госдуме предложили оплачивать родителям дорогу в отдаленные места службы солдат

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Родители призывников, должны иметь возможность хотя бы один раз за время их службы посетить воинскую часть, особенно, если их сын служит в отдаленном гарнизоне. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, отвечая на вопрос, какие меры можно предпринять для того, чтобы в будущем избежать трагедий, подобных той, что случилась в воинской части в Забайкалье.

"Родителям [нужно] оплачивать проезд к месту службы хотя бы один раз в год, если он [призывник] служит в четырех тысячах километрах от дома, как Шамсутдинов. Это сколько надо денег иметь, чтобы долететь на самолете на такое расстояние", - сказал депутат, посетивший воинскую часть, где рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам.

Это, по его мнению, позволит снизить вероятность повторения подобных трагедий.

Зампредседателя комитета по обороне также считает необходимым обязать власти населенных пунктов, откуда призван солдат, поддерживать с ним регулярную связь по телефону. "Администрации муниципалитетов, сельских поселений должны один раз в квартал осуществлять телефонный звонок и общаться с этим солдатом. Созвониться, узнать, как жизнь, как служба, обязательно поздравить солдатика с днем рождения, с днем защитника отечества, чтобы ему открытка пришла", - считает Шерин.

По словам депутата, также в воинских частях и отдаленных гарнизонах должна быть усилена культурная работа.

"Необходимо финансировать министерству культуры культурные мероприятия, которые будут проводиться на территории воинских частей, отдаленных гарнизонов, туда должны приезжать артисты, музыканты, поэты, актеры. Там должны проводиться творческие вечера и встречи", - добавил он.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть солдат погибли, двое пострадали. Подозреваемый был задержан в тот же день. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".