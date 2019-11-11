МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Детского музыкального театра юного актера с 30-летием создания. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Отрадно, что нынешнее поколение юных актеров достойно продолжает творческие традиции своих предшественников, деятельно участвует в реализации востребованных фестивальных, благотворительных проектов, активно и успешно гастролирует, знакомит зрителей, и прежде всего своих ровесников, с богатым и разнообразным репертуаром театра", - подчеркнул президент.

Путин также отметил подвижнический труд и талант педагогов и наставников театра. "Выросший из небольшой студии, ваш замечательный театр сегодня хорошо известен не только в России, но и далеко за ее пределами. За прошедшие годы многие из его воспитанников добились признания в театральном, кинематографическом искусстве, стали подлинными звездами эстрады и телевидения", - следует из телеграммы.

Детский музыкальный театр юного актера - единственный в России профессиональный музыкальный детский театр.