Минтруд расширит программу профобучения женщин с детьми дошкольного возраста

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Программа обучения женщин, которая начнется с 2020 года в рамках нацпроекта "Демография", будет распространена также на неработающих женщин, у которых есть дети дошкольного возраста. Сообщает в понедельник пресс-служба Минтруда.

"Изначально планировалась обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы мы решили расширить категории ее участников. Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста", - приводит пресс-служба слова Министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" стартует программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми.

В 2020-2024 годах программой переобучения планируется охватить не менее 230 тыс. женщин. Период обучения составит до шести месяцев.

Для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, предусмотрена выплата стипендии в размере минимальной оплаты труда, с учетом районного коэффициента, сообщили в министерстве.