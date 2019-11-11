Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтруд расширит программу профобучения женщин с детьми дошкольного возраста

Программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми стартует с 2020 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Программа обучения женщин, которая начнется с 2020 года в рамках нацпроекта "Демография", будет распространена также на неработающих женщин, у которых есть дети дошкольного возраста. Сообщает в понедельник пресс-служба Минтруда.

"Изначально планировалась обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы мы решили расширить категории ее участников. Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста", - приводит пресс-служба слова Министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" стартует программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми.

В 2020-2024 годах программой переобучения планируется охватить не менее 230 тыс. женщин. Период обучения составит до шести месяцев.

Для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, предусмотрена выплата стипендии в размере минимальной оплаты труда, с учетом районного коэффициента, сообщили в министерстве.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Нарышкин поздравил разведчика Джорджа Блейка с 97-летием
Отмечается, что Блейк празднует день рождения в семейном кругу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС