Губернатор Мурманской области будет наказывать чиновников, не отвечающих на жалобы жителей

ТАСС, 11 ноября. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис намерен ввести меры дисциплинарной ответственности для сотрудников регионального правительства и руководителей муниципалитетов, которые нарушают сроки ответов на обращения жителей на портале "Наш Север". Кроме того, планируется наказывать тех чиновников, которые вместо содержательных ответов отправляют гражданам отписки, сообщил Чибис в понедельник на заседании областного правительства.

По регламенту чиновники должны отвечать в течение 10 рабочих дней. Как сообщила на заседании помощник губернатора Зинаида Разживина, больше всего от этих нормативов отклоняются чиновники в Апатитах, Кировске и Мончегорске, где по некоторым обращениям срок ответа составляет более 30 дней. По словам Разживиной, задержки происходят из-за того, что чиновники, которые должны отвечать на сообщения, находились в отпуске или на больничном.

"Это функция должна быть исполнена независимо от наличия или отсутствия конкретного должностного лица у себя на рабочем месте. Я по случаям таким, странным, буду сам реагировать и сам лично разбираться с главой того или иного муниципалитета на предмет того, почему не отработан вопрос. Внесите изменения в регламент, чтобы у нас шла за нарушение сроков и сути ответа по этому порталу безусловная дисциплинарная ответственность к виновным лицам. Мы уговорами все проблемы не решим. Автоматом: нарушил, неадекватно ответил, работа не ведется - получи, ответь за это", - сказал Чибис.

По словам губернатора, то же самое касается комментариев в соцсетях. "Соцсети - это прямой способ получения информации с мест. Я внимательно читаю все комментарии под своими постами. Очень хочу, чтобы конкретные вещи, адресованные по конкретному двору, или еще что-то вы читали тоже и реагировали на это. В противном случае я буду реагировать на эти проблемы в отношении вас", - отметил он.

По оценке Чибиса, своевременная реакция чиновников на сообщения жителей на портале "Наш Север" позволяет решать "огромное количество вопросов". "Мы ориентируем всех на портал "Наш Север", потому что там аналитику можно наблюдать, кто как работает, кто как по-настоящему занимается проблемами, которые есть", - подчеркнул глава региона.

На заседании Разживина добавила, что на портал "Наш Север" поступило порядка 1,8 тыс. обращений. В основном они касаются сферы ЖКХ и вопросов состояния дорог. Кроме того, в последнее время увеличилось число жалоб на неубранный снег во дворах и на дорогах.