В Киеве начался крестный ход раскольников УПЦ КП против ликвидации их церкви

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) организовали крестный ход в центре Киева против ликвидации их церкви в связи с созданием в стране новой церковной структуры - Православной церкви Украины. Планируется, что крестный ход пройдет от Европейской площади до здания кабинета министров, а затем к резиденции президента и к Апелляционному окружному суду.

Сам Филарет накануне призвал прихожан своей церкви принять участие в этой акции, чтобы не допустить "окончательного уничтожения Киевского патриархата". Он также пояснил, что власть хочет ликвидировать Киевский патриархат после получения томоса об автокефалии так называемой Православной церковью Украины.

"Но какой томос? Томос об автокефальной митрополии. А почему не в статусе патриархата? Задумывались ли вы над этим? А потому что патриархат не может подчиняться другому патриархату, а митрополия может", - добавил он.

Тем не менее пока акции принимают участие лишь порядка 100 человек. При этом сам Филарет отсутствует.

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии, что стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом.

Филарет изначально принимал самое активное участие в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, стал критиковать и томос, и деятельность новой церкви. В конце концов, УПЦ КП отказалась признавать решение о роспуске Киевского патриархата и отказалась от томоса, после чего ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую патриархию.

В ответ в июле УПЦ КП обратилась в суд с просьбой отменить ликвидацию патриархата. В начала сентября Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление УПЦ КП об обеспечении иска о запрете ее ликвидации, а в середине сентября суд запретил ПЦУ распоряжаться имуществом УПЦ КП.