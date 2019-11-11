Путин потребовал от Медведева и министров срочно сделать прививки от гриппа

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что уже сделал прививку от гриппа и призвал членов правительства во главе с премьером срочно последовать его примеру. Руководитель государства сравнил с самострелом возможное заболевание гриппом министров.

На совещании с членами правительства Путин заслушал доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой по проходящей сейчас вакцинации от гриппа. "Вы назвали группы риска: медицинские работники, работники образовательной сферы, ЖКХ. А члены правительства входят в группу риска?" - поинтересовался президент у главы ведомства. "Как вы определите, Владимир Владимирович", - ответила Скворцова.

"Поскольку мы работаем с людьми, причем, достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска [члены правительства]", - заметил президент.

Президент устроил опрос, кто из кабинета министров сделал прививку от гриппа. "Председатель правительства делал прививку?" - задал вопрос Путин. "Не делал. А кто делал, а руководитель администрации [президента]? А кто из членов правительства сделал прививку?" - последовали вопросы главы государства. На призыв министры стали поднимать руки. "Раз, два, три. Три человека", - констатировал Путин.

И уточнил: "Четыре, я тоже сделал [прививку]".

"Гриппом заболел - самострел. А как? Можно предотвратить - не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", - поручил Путин.

Снижение заболеваемости

Число россиян, переболевших гриппом, за последние 13 лет снизилось более чем в 13 раз, заявил Путин.

"За последние 13 лет у нас более чем в 13 лет сократилась заболеваемость гриппом", - отметил он.

Глава государства отметил, что, несмотря на относительно высокие для этого времени года температуры в европейской части страны, "гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил".