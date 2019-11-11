Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин потребовал от Медведева и министров срочно сделать прививки от гриппа

По словам президента, в России за 13 лет заболеваемость гриппом снизилась в 13 раз

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что уже сделал прививку от гриппа и призвал членов правительства во главе с премьером срочно последовать его примеру. Руководитель государства сравнил с самострелом возможное заболевание гриппом министров.

На совещании с членами правительства Путин заслушал доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой по проходящей сейчас вакцинации от гриппа. "Вы назвали группы риска: медицинские работники, работники образовательной сферы, ЖКХ. А члены правительства входят в группу риска?" - поинтересовался президент у главы ведомства. "Как вы определите, Владимир Владимирович", - ответила Скворцова.

"Поскольку мы работаем с людьми, причем, достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска [члены правительства]", - заметил президент.

Президент устроил опрос, кто из кабинета министров сделал прививку от гриппа. "Председатель правительства делал прививку?" - задал вопрос Путин. "Не делал. А кто делал, а руководитель администрации [президента]? А кто из членов правительства сделал прививку?" - последовали вопросы главы государства. На призыв министры стали поднимать руки. "Раз, два, три. Три человека", - констатировал Путин.

И уточнил: "Четыре, я тоже сделал [прививку]".

"Гриппом заболел - самострел. А как? Можно предотвратить - не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", - поручил Путин.

Снижение заболеваемости

Число россиян, переболевших гриппом, за последние 13 лет снизилось более чем в 13 раз, заявил Путин.

"За последние 13 лет у нас более чем в 13 лет сократилась заболеваемость гриппом", - отметил он.

Глава государства отметил, что, несмотря на относительно высокие для этого времени года температуры в европейской части страны, "гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил".

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Нарышкин поздравил разведчика Джорджа Блейка с 97-летием
Отмечается, что Блейк празднует день рождения в семейном кругу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС