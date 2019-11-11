Путин не исключил передачу части вузов в ведение профильных министерств

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил передачи ряда вузов в ведение отраслевых министерств. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, отвечая на просьбу главы Минтранса Евгения Дитриха передать Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) в ведение министерства.

Путин напомнил, что ранее именно правительство РФ выступило с инициативой передать основные вузы в ведение Министерства образования и науки. "Если теперь есть идея разобрать это все и раздать по отраслям, то такое решение можно принять, но нужно согласовать это на правительстве", - сказал он.