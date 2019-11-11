В Москве с начала года число погибших в ДТП снизилось на 6,2%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество погибших в дорожных авариях людей в Москве за 10 месяцев текущего года снизилось на 6,2%, а пострадавших - на 0,1%. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"За 10 месяцев 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди, снизилось на 1,4%, - отметили в управлении. - Количество погибших в дорожных авариях людей снизилось на 6,2%, количество раненых уменьшилось на 0,1%".

При этом в ГИБДД подчеркнули, что несмотря на общее снижение основных показателей, ситуация, связанная с аварийностью в Москве, остается напряженной. В связи с этим в Гостоавинспекции призвали водителей избегать превышения допустимой скорости автомобиля, а также более ответственно подходить к перевозке несовершеннолетних пассажиров и собственной безопасности.

В управлении призвали водителей не допускать резких маневров и снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а пешеходов - придерживаться правил перехода через улицы. "Госавтоинспекция Москвы уверена, что только благодаря общему стремлению всех участников дорожного движения к повышению культуры на дорогах мы сможем сделать наш город безопаснее", - подчеркнули в пресс-службе.