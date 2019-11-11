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БРИКС

В Бразилии перед БРИКС прошла репетиция проезда кортежа Путина с автомобилями Aurus

Кортеж включал четыре автомобиля - два Senat и два Arsenal

БРАЗИЛИА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Жителям и гостям Бразилиа в воскресенье представилась возможность увидеть на улицах города автомобили из кортежа президента России Владимира Путина, который на этой неделе примет участие в саммите БРИКС в бразильской столице, сообщает корреспондент ТАСС.

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Во главе репетиционного проезда кортежа проехал лимузин Senat. За ним проследовали два Arsenal (под таким названием, как ранее анонсировал глава Минпромторга Денис Мантуров, минивэн российской премиум-марки должен в будущем поступить в широкую продажу - прим. ТАСС), между которыми нашлось место для еще одного Senat, на этот раз в укороченном кузове седан.

Эскорт мотоциклистов морской пехоты ВМС Бразилии, сопровождавший автоколонну, обеспечивал безопасность проезда, заранее перекрывая съезды на дорогу и отсекая основной поток автомобилистов, пока группа машин двигалась в направлении гостиницы, где расположится резиденция российского лидера.

Теги
БразилияРоссияБРИКС
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