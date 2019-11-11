В Бразилии перед БРИКС прошла репетиция проезда кортежа Путина с автомобилями Aurus

БРАЗИЛИА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Жителям и гостям Бразилиа в воскресенье представилась возможность увидеть на улицах города автомобили из кортежа президента России Владимира Путина, который на этой неделе примет участие в саммите БРИКС в бразильской столице, сообщает корреспондент ТАСС.

Во главе репетиционного проезда кортежа проехал лимузин Senat. За ним проследовали два Arsenal (под таким названием, как ранее анонсировал глава Минпромторга Денис Мантуров, минивэн российской премиум-марки должен в будущем поступить в широкую продажу - прим. ТАСС), между которыми нашлось место для еще одного Senat, на этот раз в укороченном кузове седан.

Эскорт мотоциклистов морской пехоты ВМС Бразилии, сопровождавший автоколонну, обеспечивал безопасность проезда, заранее перекрывая съезды на дорогу и отсекая основной поток автомобилистов, пока группа машин двигалась в направлении гостиницы, где расположится резиденция российского лидера.