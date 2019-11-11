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Лавров посетил мемориальный комплекс в память о жертвах геноцида армян и возложил венок

Глава МИД России и члены делегации прошли по Аллее памяти

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе официального визита в Ереван посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян в 1915 году.

Глава МИД РФ и члены российской делегации возложили цветы к вечному огню. Затем они прошли по Аллее памяти, где министр полил елку.

"Растет елочка? Как лучше поливать?" - спросил глава российской делегации. "Сзади чахлая, наверное, американцы сажали? Нет? Здесь, вдоль аллеи, пышная [елка], а там болеет", - добавил с иронией Лавров.

Российский министр прибыл в Ереван в воскресенье. Тем же вечером вместе с армянским коллегой он принял участие в открытии в Национальной галерее Армении выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
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