Нарышкин поздравил разведчика Джорджа Блейка с 97-летием

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин поздравил с 97-летием легендарного разведчика Джорджа Блейка и подарил ему фрукты и крымское вино. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"Со знаменательной датой поздравил именинника директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, руководство службы и представители управления "С". В подарочной корзине Георгий Иванович, как его дружески называют коллеги, обнаружил любимые фрукты и бутылочку крымского красного столового вина", - сказал Иванов.

По его словам, Джордж Блейк празднует день рождения в узком семейном кругу. К нему часто наведываются сын, внуки.

Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме, он служил в MI6, но по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки, более 20 лет был двойным агентом, передавая СССР секретные данные, которые позволили разоблачить британских агентов. Блейк был приговорен за шпионаж к 42-летнему заключению, но ему удалось совершить побег и уехать в Россию.

За автобиографию "Прозрачные стены" в 2007 году он был удостоен премии Службы внешней разведки, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, "За личное мужество".