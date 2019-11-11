Более 440 тыс. студентов подали заявки на участие в олимпиаде "Я - профессионал"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Организаторы студенческой олимпиады "Я - профессионал" получили более 440 тыс. заявок на участие за неделю до конца срока регистрации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организаторов.

"Олимпиада стартовала 2 октября, на сегодняшний день российские студенты подали уже более 440 тыс. заявок. Зарегистрироваться могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов, регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 18 ноября, 23:59 мск", - говорится в сообщении.

Наибольшую активность проявляют студенты из Москвы и Московской области (98,2 тыс. заявок), Санкт-Петербурга (40,4 тыс.) и Свердловской области (22,9 тыс.), отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара. Она напомнила, что нынешняя олимпиада проводится по 68 направлениям. По количеству заявок лидируют: "Лечебное дело и педиатрия" (18,3 тыс. заявок), "Психология" (17,5 тыс.) и "Биология" (16,6 тыс.), добавила руководитель проекта.

Олимпиада "Я - профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей". Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали. Победители третьей олимпиады будут определены весной 2020 года.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.