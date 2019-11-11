В СКФО ожидают рост числа иностранных студентов с упрощением порядка их трудоустройства

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Дополнительный приток иностранных абитуриентов ожидают в вузах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в случае принятия упрощенного порядка трудоустройства студентов из-за рубежа. Об этом сообщила в понедельник ТАСС доцент, профессор кафедры финансов и кредита Северо-Кавказского федерального университета Анна Савцова.

На рассмотрении Госдумы в настоящее время находится законопроект, расширяющий возможности трудоустройства в России иностранных студентов-очников, который позволит им работать без получения на то соответствующих разрешений. При этом право на такое трудоустройство, в случае принятия документа, будет действовать только на период обучения.

"С точки зрения необходимости для студентов - это очень хорошая инициатива. С учетом того, что Россия планирует увеличить приток иностранных студентов в 10 раз, - очень нужная мера. Думаю, что такая инициатива может привлечь еще большее количество студентов в наши вузы", - сказала Савцова.

Она пояснила, что на данный момент для того, чтобы трудоустроиться в России, необходимо получить разрешение и патент, причем это должен делать работодатель. "А при отсутствии разрешения и патента уплачивается огромный штраф. После введения нового порядка всем будет комфортно", - добавила Савцова.

При этом она подчеркнула, что речь не идет о нелегальной трудовой миграции. "Это абсолютно исключено, так как все иностранные студенты регистрируются в миграционной службе, вузы обязаны подавать и подают туда информацию. <...> После регистрации в миграционной службе все нелегальное исключено", - сказала она.

Профессор отметила, что инициатива весьма актуальна, в том числе для регионов Северного Кавказа, так как в округе обучается достаточно много иностранных студентов. "В нашем вузе в настоящее время на основных образовательных программах и подготовительном отделении обучаются 329 иностранных гражданина из 61 страны. Количество студентов из стран Африки за последние пять лет увеличилось в 9,5 раз. В 2019 году на первый курс поступили 90 студентов из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Украины, и с каждым годом их становится все больше", - пояснила она.