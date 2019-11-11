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В Астрахани открылся Всероссийский форум выпускников детских домов

В рамках форума пройдут мастер-классы, тренинги и различные дискуссии

АСТРАХАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Первый Всероссийский форум выпускников детских домов "Мы нужны друг другу" открылся в Астрахани в понедельник, во Всемирный день сирот, сообщила пресс-служба правительства Астраханской области.

"В форуме, который открылся в понедельник в Астрахани и приурочен ко Всемирному дню сирот, участвуют более 300 выпускников детских домов со всей страны. Здесь также находятся представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, уполномоченные по правам ребенка, руководители некоммерческих организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение трех дней на площадках форума пройдут мастер-классы, тренинги и дискуссии по юридической грамотности, профориентации и другим актуальным темам", - говорится в сообщении.

На форуме, который проходит на площадках Астраханского госуниверситета, областной филармонии и гостиницы "Азимут" с 11 по 13 ноября, эксперты проведут круглые столы "Социальный патронаж детей-сирот в образовательном пространстве", "Анализ барьеров и выработка мер по содействию деятельности добровольцев в постинтернатном сопровождении детей-сирот" и другим темам.

Первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева зачитала на открытии форума приветствие от детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой, которая отметила важность разработки по-настоящему эффективных действенных мер по поддержке выпускников детских домов и их дальнейшему сопровождению.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что в регионе более 90% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях. "Но у нас еще остается 361 ребенок, проживающий в организациях для детей-сирот. Мы целенаправленно занимаемся развитием института приемных семей. У нас есть проблемы, но используем различные механизмы чтобы своевременно дети-сироты, которые выпускаются из детских домов, получали и имели возможность жить в собственном жилье", - отметил он.

Организаторами форума выпускников детских домов выступили Астраханский государственный университет, автономная некоммерческая организация (АНО) помощи детям-сиротам "Мы нужны друг другу". Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, АНО "Россия - страна возможностей", администрации Астраханской области.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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