Министры смогут сделать прививки от гриппа в Доме правительства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Все члены кабинета министров смогут сделать прививки от гриппа, не отходя далеко от рабочего места - в Доме правительства, заверила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Мы это [вакцинацию членов правительства] делаем каждый год, у нас есть медицинский пункт в правительстве и на протяжении последних лет пяти мы с расчетом на определенное количество людей завозили вакцину. То же самое и в этом году", - сказала, отвечая на вопрос ТАСС, глава ведомства.

Она предположила, что недостаточная активность кабмина при вакцинации связана с тем, что "эти министры рассчитывают на то, что иммунная прослойка за счет тех людей, которые привились, позволит им избежать гриппа". "Я против такой позиции", - заявила Скворцова.

"С ними надо переговорить, с этими министрами", - считает она.

По ее словам, "вакцина защищает от гриппа: в 80% случаев она позволяет вообще предотвратить заболевание, до 20% заболевание может возникнуть, но оно проходит в стертой или легкой форме". "Самое главное, что мы за последние годы более чем в 13 раз снизили заболеваемость, мы в десятки раз снизили смертность и число тяжелых форм", - отметила министр. "Поэтому я всем советую, в том числе, представителям средств массовой информации, обязательно привиться", - сказал Скворцова.

Она уточнила, что медицинский пункт в Доме правительства находится на первом этаже и там, как и во всей стране, можно сделать прививку с использованием исключительно российской вакцины.