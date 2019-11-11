Правительство установило госнадзор за девятью видами анаболиков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении девяти видов стимуляторов и анаболиков, которые используются спортсменами в качестве жиросжигателей, в список веществ, попадающих под ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"). Документ опубликован в понедельник на интернет-портале правовой информации.

В список сильнодействующих веществ включены 19-норандростерон, андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон, этилдиенолон.

В соответствии с законом "Об обращении лекарственных средств" введение госнадзора означает, что производство препаратов будет осуществляться лишь по специальной лицензии. Приобрести их можно будет лишь при наличии рецепта.

С предложением установить госнадзор за этими видами анаболиков ранее выдвинуло МВД. В министерстве отмечали, что оборот выявленных анаболиков ограничен на территории ряда иностранных государств (Канада, Австралия), а три из них включены в запрещенный список 2019 года Всемирного антидопингового агентства (WADA).