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В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

По данным пресс-службы правительства региона, правоохранительные органы работают с архивными документами в министерстве природных ресурсов области

ОРЕНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.

"В министерстве природных ресурсов в рамках проверки правоохранительные органы работают с архивными документами, но это не изъятие документов, не обыски, это работа с архивными документами", - сказали в пресс-службе.

Какая именно структура проводит проверку в министерстве, в пресс-службе ответить затруднились. Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на источник, что в правительстве Оренбургской области проходят обыски. Поводом для следственных действий якобы стали превышения должностных полномочий одним из руководителей правительства региона предыдущего состава.

Теги
РоссияОренбургская область
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