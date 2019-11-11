В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

ОРЕНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.

"В министерстве природных ресурсов в рамках проверки правоохранительные органы работают с архивными документами, но это не изъятие документов, не обыски, это работа с архивными документами", - сказали в пресс-службе.

Какая именно структура проводит проверку в министерстве, в пресс-службе ответить затруднились. Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на источник, что в правительстве Оренбургской области проходят обыски. Поводом для следственных действий якобы стали превышения должностных полномочий одним из руководителей правительства региона предыдущего состава.