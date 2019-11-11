В Магаданской области впервые прооперировали пациента с острым ишемическим инсультом

ТАСС, 11 ноября. Специалисты Магаданской областной больницы впервые применили методику эндоваскулярного лечения острого ишемического инсульта. Врачи извлекли тромб с помощью инструмента через бедренную артерию, сообщила в понедельник пресс-служба медучреждения.

"Новую методику эндоваскулярного лечения острого ишемического инсульта впервые применили специалисты рентгенохирургического отделения Магаданской областной больницы. Такой кардинальный способ борьбы с этим заболеванием дает шанс человеку не только выжить после мозговой катастрофы, но и избежать инвалидности", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, раньше при ишемическом инсульте пациенту внутривенно вводили специальное вещество. Оно запускало цепочку биохимических реакций, растворяющих тромбы. Однако такой способ имел большое количество противопоказаний, часто приводил к инвалидности. Новая методика позволяет не только спасти пациенту жизнь, но и практически исключает инвалидность, происходит быстрое полное восстановление организма. Врачи вводят через проводник в бедренной артерии тонкий инструмент, продвигают его до места закупорки сосуда и извлекают тромб.

В больнице ТАСС сообщили, что у врачей было чуть более двух часов на проведение операции, так как уже через несколько часов после инсульта человек мог умереть. Состояние пациента после операции удовлетворительное, восстановились первые двигательные функции. Для проведения операции врачи прошли обучение новой методике у ведущих специалистов страны.

Ишемический инсульт является одним из самых опасных заболеваний человека. Пациенты, пережившие острое нарушение мозгового кровообращения, долго восстанавливают утраченные организмом функции, часто это не происходит совсем. Из-за гибели мозговых клеток больной может лишиться координации, слуха, зрения, способности передвигаться.