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В Берлине эвакуируют 13 тыс. человек из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой

На время проведения операции будет ограничено движение общественного транспорта в районе Хеллерсдорф

ТАСС, 11 ноября. Эвакуация порядка 13 тыс. человек проводится в понедельник в районе Хеллерсдорф на востоке Берлина в связи с запланированным обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.

"Около 13 тыс. человек эвакуируют с 09:30 (11:30 мск), чтобы наши специалисты могли обезвредить 25-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны", - предупреждают правоохранительные органы.

Полиция также сообщила, что на время проведения операции в районе будет ограничено движение общественного транспорта.

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