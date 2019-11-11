В России подготовили около 6 тыс. пунктов обогрева для автомобилистов на зимний период

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 6 тыс. пунктов обогрева могут быть развернуты в случаях заторов на автомобильных дорогах в осенне-зимний период. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России проведены проверки около 6 тыс. пунктов обогрева на готовность при заторах на автомобильных дорогах в осенне-зимний период. В ходе проверок мобильные пункты обогрева были доукомплектованы и теперь смогут принять более 336 тыс. человек в случае ЧП", - сказали в министерстве, отметив, что пункты обогрева в стране полностью готовы.