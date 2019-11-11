Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России подготовили около 6 тыс. пунктов обогрева для автомобилистов на зимний период

Эти пункты обогрева полностью готовы, отметили в МЧС России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 6 тыс. пунктов обогрева могут быть развернуты в случаях заторов на автомобильных дорогах в осенне-зимний период. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России проведены проверки около 6 тыс. пунктов обогрева на готовность при заторах на автомобильных дорогах в осенне-зимний период. В ходе проверок мобильные пункты обогрева были доукомплектованы и теперь смогут принять более 336 тыс. человек в случае ЧП", - сказали в министерстве, отметив, что пункты обогрева в стране полностью готовы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Архив адмирала Колчака выставили на аукционе во Франции
Архив состоит из 400 предметов, среди которых 25 относятся к омскому периоду жизни адмирала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС