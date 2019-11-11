Следствие засекретило материалы дела о наркотиках, по которому обвиняемым был Голунов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. СК РФ засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов, передает корреспондент ТАСС из Басманного суда Москвы, где рассматривается жалоба его защиты на бездействия следователя.

"Уголовное дело носит гриф "секретно", и материалы не могут быть оглашены в данном судебном заседании", - сказал следователь. Ранее в суде следствие заявляло, что засекречены только материалы проверки УСБ МВД в отношении полицейских, уволенных после уголовного дела в отношении журналиста.

В ходе заседания адвокат Сергей Бадамшин попросил суд истребовать материалы проверки по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками МВД в отношении Голунова.

В связи с этим суд отложил заседание на 15:00 мск 15 ноября.

Суть жалобы

Басманный суд рассматривает жалобу Бадамшина, в которой он просит признать незаконными действия (бездействие) следователя СК РФ, связанные с рассмотрением сообщения о преступлении в отношении него.

Защита просит признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывает, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просит суд обязать следователя устранить нарушения.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили. После этого начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин были уволены со службы, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров на время проведения проверки был отстранен от занимаемой должности, еще четверо сотрудников УВД по ЗАО уволены по итогам служебной проверки после уголовного дела в отношении журналиста.