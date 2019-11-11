Новую версию КоАП планируют внести в Госдуму в марте 2020 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в марте будущего года внести в Госдуму проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом в понедельник журналистам сообщил первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

"В марте правительство обещало внести на рассмотрение в первом чтении новую редакцию КоАП", - сказал он на пресс-конференции.

"Планируют. Честно говоря, я думал, что позже, осенью, но коллеги говорят, что уже якобы весной они внесут к первому чтению", - добавил он в беседе с журналистами. По его словам, процесс рассмотрения нового КоАП "может затянуться до конца года". "Я не очень уверен, что в марте внесут, хотя планы такие", - добавил он, не исключив, что "сроки сдвинутся".

По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева концепция нового КоАП 1 июня была внесена Министерством юстиции РФ в правительство. Работа над ней продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы. В течение апреля-мая состоялось шесть заседаний этой рабочей группы.

5 июня на совещании у премьер-министра представленная концепция была в целом одобрена.