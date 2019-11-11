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Власти Мурманской области намерены переоборудовать бары в жилых домах для занятий спортом

Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис, освободившиеся площади также можно предоставить организациям, работающим с детьми

ТАСС, 11 ноября. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил закрыть кафе и бары, расположенные в жилых домах и в непосредственной близости к ним, торгующие алкогольной продукцией. Вместо них власти намерены создавать места для занятия спортом или предоставлять освободившиеся площади организациям, работающим с детьми. Об этом глава региона объявил в понедельник на заседании регионального правительства.

"Мы, говоря о медицине, о модернизации системы здравоохранения, должны исключить условия, когда люди убивают свое здоровье. И эта работа принципиально важна не в режиме наблюдения и мониторинга, а в режиме активных, жестких действий всех структур <...> Просто закрыть - этого мало, потому что надо предложить людям нечто другое. И в этом смысле давайте посмотрим на программу господдержки, грантов соответствующих, о том, чтобы на этих территориях открывались какие-то учреждения спорта, детские учреждения", - сказал Чибис.

Он также добавил, что эту работу нужно проводить "жестко, четко, в соответствии с законодательством". "В Мончегорске заезжаешь во двор: огромный спальный район, [в нем заведение] визуально с вывеской приличной. А заходишь внутрь - это шалман, в 2 часа дня весь этот шалман полный пьяных молодых людей: и женщин, и мужчин. Мне докладывали, что удалось 8 [заведений] закрыть. Нужно поправить в этой части областное законодательство", - сказал Чибис.

По словам губернатора, в региональном законе нужно закрепить нормы, которые бы увеличивали расстояние от объектов жилой застройки и социальной инфраструктуры. "Закрывается этот шалман распивочный, пусть собственник или какой-то талантливый предприниматель имеет опцию получить от государства поддержку, открыть там какое-то другое учреждение, направленное на развитие личности, а не на ее убийство", - сказал Чибис.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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