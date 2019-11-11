Архив адмирала Колчака выставили на аукционе во Франции

ОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Архив полярного исследователя, одного из лидеров Белого движения во время Гражданской войны в России и Верховного правителя Белой России адмирала Александра Колчака (1874-1920), оставшийся после смерти его внука, выставлен на продажу Парижским аукционным домом Drouot. Об этом сообщила в понедельник ТАСС Галина Бородина, директор единственного в России Центра изучения истории гражданской войны в Омске, где находилась резиденция Колчака.

"Умер внук Колчака, который жил в Париже, и его друзья выставили на продажу прекрасный, совершенно уникальный архив, в котором фотографии Колчака, его письма жене и другие уникальные документы. Этот архив очень ценен для России, и будет очень печально, если он уйдет в частный архив. Конечно, это не наш уровень, но мы проинформировали Министерство культуры и Государственный архив Российской Федерации, мы очень заинтересованы, чтобы этот архив был приобретен. Торги состоятся 21 ноября", - сказала Бородина.

По ее словам, архив состоит из 400 предметов, среди которых 25 относятся к омскому периоду жизни адмирала. "Это документы, письма Колчака, фотографии в Омске. Вообще архив охватывает все периоды жизни Колчака", - сказала директор центра.

На сайте аукционного дома Drouot указывается, что на торги выставлен 391 лот. Среди них переписка Колчака с супругой Софьей, документы, фотографии, записи, письмо некого С. Палавина его жене, в котором рассказывается о последних мгновениях жизни адмирала, ее воспоминания и др.

Александр Колчак - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Осенью 1915 года Колчак был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 гг. был командующим Черноморским флотом. В конце 1918 года ему было присвоено звание Верховного правителя России, резиденция которого находилась в Омске. Седьмого февраля 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.