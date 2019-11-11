Новый год на Хайнане. Хайкоу встретит туристов масштабными фестивалями и скидками

ХАЙКОУ, 11 ноября. /ТАСС/. Хайнаньский курорт Хайкоу проведет масштабный развлекательный фестиваль для привлечения туристов в новогодние праздники. Как сообщило правительство города, в его рамках будет проведена серия фестивалей, концертов, соревнований и других мероприятий.

Новогодний туристический проект "Новый год за морем: после разлуки встретимся в Хайкоу" начался 1 ноября этого года и продлится до февраля. Новогодний развлекательный "марафон" будет разделен на шесть тематических блоков.

Жители Китая всегда с уважением относились к магии цифр, и этот проект не стал исключением: его ключевой цифрой стала девятка: в его рамках пройдут девять торжественных концертных программ, девять масштабных развлекательных мероприятий и столько же культурных и спортивных состязаний. Кроме того, девять туристических зон встретят гостей новогодними скидками и специальными программами.

Концертная программа

В концертную программу включены выступления прославленных пианистов-виртуозов - Ришара Клейдермана и Лан Лана, музыкальный фестиваль Strawberry Music Festival - 2019, торжественная церемония музыкального шоу Douyin 2019 ("Доуинь 2019"). Кроме того, с концертами в Хайкоу выступят китайские исполнители: гонконгская певица Присцилла Чан (Чэнь Хуэйсянь), исполнитель и автор песен Хуа Хуа (Хуа Чэньюй), тайваньская звезда Анжела Чжан (Чжан Шаохань) и еще один тайваньский исполнитель, обладатель многих мировых и китайских музыкальных премий Джей Чоу (Чжоу Цзелунь).

Анжела Чжан откроет серию концертов на стадионе "Уюаньхэ" в рамках своего мирового турне. Восходящая звезда китайской поп-сцены Хуа Хуа выступит с серией из трех концертов под названием "Марс" с 15 по 17 ноября. Выступление Присциллы Чан состоится 23 ноября на стадионе "Уюаньхэ". Сам Новый год жители и гости Хайкоу смогут отметить масштабным шоу, которое будут вести известные в стране телеведущие, среди которых Хэ Цзюн и Се На.

Фестивали и скидки

Во второй и третий блоки праздничного марафона войдут Хайнаньский киберфестиваль, конкурс красоты "Мисс Китай", шоу iQiyi FUN, международный фестиваль электронной музыки Haikou Blue International Electronic Music Festival, а также бои Super Bout's. В программе значится церемония закрытия второго музыкального фестиваля "Морской шелковый путь XXI века", международный конкурс породистых кошек, соревнования по парашютному спорту, фестиваль воздушных шаров и другие туристические, спортивные и культурные мероприятия.

По меньшей мере девять туристических объектов в эти дни будут встречать гостей скидками и льготными предложениями - среди них курортный район Гуаньланьху, парк развлечений "100 чудес света", парк Хошанькоу ("Кратер вулкана"), ботанический сад и зоопарк, национальный парк "Гуйлиньян", ланшафтный парк района Цзяндун и другие. Еще одним приятным сюрпризом для туристов станут специальные скидки в дьюти-фри аэропорта Мэйлань и центре беспошлинной торговли "Жиюэ".

Услуги

Пятый блок включает в себя ряд туристических продуктов, предназначенных специально для гостей острова: в него входят такие сферы, как питание, проживание, транспорт, путевки, шоппинг и развлечения. Кроме того, для того, чтобы горожане и туристы смогли ближе познакомиться с Хайкоу, в шестом блоке будут представлены рейтинги сотен лучших товаров и услуг, среди которых рестораны, отели, достопримечательности, элитные гостиничные комплексы, популярные места досуга и многое другое.

Власти города уже создали специальную канцелярию, в которую входят управления туризма и культуры, коммерции, общественной безопасности, охраны окружающей среды и транспорта, а также дорожно-постовая служба. Этот орган будет обеспечивать координацию работы различных ведомств и органов власти при проведении праздничного туристического марафона.

22 ноября на острове начинается 20-й Хайнаньский международный карнавал. Он пройдет на площадках шести городов, среди которых Хайкоу, Ваньнин, Даньчжоу, Линшуй, Санья и Цюнхай. По словам организаторов, главной целью праздника станет интеграция индустрии развлечений, туристической отрасли, а также сферы культуры и искусства Хайнаня. Власти провинции утверждают, что карнавал поможет формированию бренда острова и повышению его международной привлекательности.

В общей сложности в рамках карнавала запланировано порядка 200 мероприятий. Завершится он 31 декабря праздничным новогодним концертом в Хайкоу.

Туризм на Хайнане

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу превратить провинцию в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей со всего мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. По итогам 2018 года Хайнань посетили более 255 тыс. россиян. Ожидается, что в этом году показатель достигнет отметки в 300 тыс. человек.