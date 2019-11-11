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Опрос: усталость и заботы мешают россиянам посещать музеи чаще

Около 15% опрошенных заявили, что "есть более интересные способы проводить время", указывается в исследовании, проведенном Министерством культуры, "РОСИЗО" и Институтом культурного и природного наследия имени Лихачева
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россияне объясняют отказ от посещения музеев нехваткой свободного времени, усталостью и заботами. Таковы результаты опроса, проведенного Министерством культуры, "РОСИЗО" и Институтом культурного и природного наследия имени Лихачева.

"Как показывают результаты исследования, чаще всего отказ от посещения музея объясняют отсутствием свободного времени, усталостью и заботами - эту причину назвали 50% опрошенных, тогда как остальные причины выражены значительно реже (в ответах 15% и менее респондентов). Такое распределение ответов является показателем выпадения музея из системы жизненных ценностей многих людей, поскольку ответ о нехватке времени является классической отговоркой", - говорится в итогах исследования "О проблемах и перспективах развития музейного дела в РФ", имеющихся в распоряжении ТАСС. Документ ляжет в основу "Концепции развития музейного дела в Российской Федерации", которой занимается Институт наследия.

При этом около 15% опрошенных заявили, что "есть более интересные способы проводить время", 14% - что нет подходящей компании для похода в музей. Также среди ответов - "скучные экскурсии" (13%), "нет повода, нет настроения" (12%). Одной из причин респонденты называют низкую информированность о выставках и программах (12%).

Также среди причин фигурирует высокая стоимость билетов в музей (11%). При этом, как показывают результаты опроса, подавляющее большинство респондентов не считают посещение музея дорогим мероприятием.

Так, респонденты молодого возраста, которые обычно посещают музей в одиночестве или вдвоем, определяют среднюю стоимость входного билета (450-500 рублей) как приемлемую. Более взрослые респонденты (возрастные группы 25-40 лет и 41-54 года), для которых посещение музея чаще является семейным мероприятием и включает не только покупку нескольких входных билетов, но и оплату различных услуг (например, экскурсия или аудиогид плюс кафе) определяют стоимость входных билетов как завышенную. Таким образом, многие виды семейного досуга, в том числе культурного, являются более доступными, чем посещение музея.

Как выбирают музеи

Для всех возрастов наиболее эффективными каналами информации при выборе музея являются отзывы друзей, в том числе в соцсетях (для 54% реальных и 53% потенциальных посетителей), и информация сайта музея (для 48% реальных и 32% потенциальных посетителей).

Данные опроса свидетельствуют о наличии "якорных" музеев для подгруппы реальных посетителей: это наиболее популярные художественные музеи (60%), археологические и музеи-заповедники (по 45%). В группу музеев "компромисса", то есть куда пойдут реальные посетители по собственному желанию и потенциальные в силу обстоятельств (например, вслед за реальными), попадают научно-технический (свыше 1/3 представителей каждой подгруппы), военной техники под открытым небом (около 30% каждой подгруппы) и крытый музей Великой Отечественной войны (примерно каждый пятый из обеих подгрупп).

Сбор информации осуществлялся методом фокусированного группового интервью. Всего проведены три фокус-группы (групповых интервью) длительностью около 1,5 часа каждое с реальными и потенциальными посетителями российских музеев в возрасте от 18 до 54 лет.

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Россия
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