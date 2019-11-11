Песков назвал Путина последовательным приверженцем здорового образа жизни

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является последовательным приверженцем здорового образа жизни. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Путин] является последовательным приверженцем здорового образа жизни", - отметил он.

В понедельник президент РФ на совещании с членами правительства рассказал, что сделал прививку от гриппа. Пескова спросили, делает ли глава государства прививки, когда отправляется в страны, перед посещением которых рекомендованы такие меры. "Сейчас в мире осталось не так много стран, перед поездкой в которые еще нужно делать прививки, - заметил на это представитель Кремля. - В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний".