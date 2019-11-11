Севастопольские бойцы Росгвардии участвуют в съемках фильма о советских разведчиках

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие севастопольского подразделения Росгвардии задействованы в съемках фильма о советских разведчиках. Ежедневно в массовых сценах участвуют более 50 бойцов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления Росгвардии по городу Севастополю.

"В Крыму и Севастополе кинокомпания "Дивера фильм" по заказу "Первого канала" приступила к съемкам художественного фильма под рабочим названием "Диверсанты 3". Во всех массовых сценах сериала ежедневно задействованы более 50 военнослужащих севастопольского моторизованного полка Росгвардии. Сейчас съемки активно проходят на локациях Севастополя, а после съемочная группа отправится на локации южного берега Крыма", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фильм - продолжение популярного сериала о советских разведчиках. Премьера планируется к маю 2020 года и будет приурочена к Году памяти и славы в России и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Режиссер фильма - советский, белорусский и российский актер, кинорежиссер и сценарист Дмитрий Иосифов. Он снимал несколько серий детектива "Убойная сила", второй и третий сезоны российского исторического сериала "Екатерина" и другое.

"Когда продюсерская команда заявила, что они планируют набирать массовку из гражданских, я твердо заявил: "Ни в коем случае!". В роли солдат советской армии, моряков-черноморцев, немцев мне нужны были люди, которые умеют держать оружие, люди, у которых есть военная выправка. Мне как режиссеру работать с бойцами Росгвардии легко и комфортно. Любые команды на площадке они выполняют четко и быстро, и самое важное - правильно", - приводит пресс-служба слова Иосифова.