Задержанные в аэропорту Воронежа рейсы отправились в пункты назначения

ТАСС, 11 ноября. Рейсы, вылет которых задерживался больше чем на два часа из-за тумана в аэропорту Воронежа, отправились в московские аэропорты. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

"Рейс РГ-558 (Москва, Внуково) вылетел в 13:19, рейс СУ-1351 (Москва, Шереметьево) вылетел в 13:40, рейс S7-1114 (Москва, Домодедово) вылетел в 14:08", - следует из данных онлайн-табло.

Вылет трех самолетов в Москву задерживался в связи с неблагоприятными погодными условиями. При этом аэропорт работал на посадку. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе утром был сильный туман, который постепенно рассеялся.