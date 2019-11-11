В Новой Зеландии выбрали птицу года

СИДНЕЙ, 11 ноября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Новозеландцы в очередной раз выбрали "Птицу года". На этот раз фаворитом голосования, итоги которого были подведены в понедельник, стал желтоглазый пингвин или, как его называют маори, - хоихо.
Всенародное голосование, которое призвано привлечь внимание общественности к "удручающему положению редких и исчезающих птиц Новой Зеландии", проходило под патронатом национального Королевского общества по охране леса и птиц. За всю историю проекта число его участников выросло со скромных 900 человек в 2005-м до 43,4 тыс. - в 2019 году. В рамках конкурса, который стартует в конце октября и длится две недели, в национальных СМИ и на сайте проекта ведется активная просветительская работа. За 14 дней новозеландцы узнают много нового о птицах, населяющих острова, и о том, как их сохранить.
Check out this awesome animation of the votes rolling in for #BirdoftheYear. This is based on just the 1st pref votes, but still fascinating to watch the lead change so many times.— Forest & Bird (@Forest_and_Bird) November 11, 2019
Big thanks to @dflydsci for making this. https://t.co/F2J62RK6DW
"Претенденту" на звание "Птицы года" - в этом году их было 85 - вовсе не обязательно принадлежать к редким или исчезающим видам. Выдвинуть своего кандидата может любой желающий, главное, чтобы он был готов возглавить предвыборный штаб "своей птицы" и организовать агитацию в ее поддержку.
Как отмечают новозеландские и зарубежные СМИ, предвыборная борьба за титул "Птица года" каждый год разворачивается нешуточная. И здесь, что называется, все как у людей: война компроматов, привлечение звезд и фиктивные голоса. Руководители предвыборных штабов птиц-претендентов идут на все ухищрения ради продвижения своих кандидатов: создают профили в Facebook, приглашают знаменитостей, создают коалиции и не жалеют обвинений в адрес конкурентов.
По новой системе
В этом году организаторы конкурса решили немного изменить систему голосования. "Была использована система ранжированного выбора. То есть в момент выбора, избиратель определяет пять птиц-лидеров и присваивает им номера, в зависимости от своих предпочтений - от номера 1, до номера 5", - рассказали организаторы конкурса на своей странице в Twitter. Новая система породила и новые стратегии борьбы: руководители предвыборных штабов кандидатов-середнячков объединялись и призывали своих избирателей отдать голоса одному из лидеров гонки.
Самая жаркая борьба за звание "Птица года - 2019" развернулась в последние несколько дней голосования. Лидеры гонки несколько раз менялись местами, и 11 ноября с рекордными 5,57 тыс. голосов победил желтоглазый пингвин. На втором месте - новозеландский совиный попугай, или какапо, за которого проголосовали 3,38 тыс. человек, а замыкает тройку лидеров - двухполосый зуек с 1,86 тыс. голосов. Кстати, кандидат, занявший второе место, в 2008 году и сам носил звание птицы года, а вот зуек вырвался в фавориты впервые.
Ten years ago I had the pleasure of meeting Sirocco, @Spokesbird for the endangered species, the Kakapo. I endorse Kakapo for @Forest_and_Bird Bird of the Year . You can vote here https://t.co/xbqC2K9cOa #BirdOfTheYear pic.twitter.com/JOYFoBlSLq— Stephen Fry (@stephenfry) October 2, 2018
В прошлом году в конкурсе победил новозеландский плодоядный голубь (он получил 5,8 тыс. голосов), покоривший сердца новозеландцев своей кротостью. Эта птица часто бывает замечена в состоянии алкогольного опьянения от употребления забродивших ягод, но даже в этих случаях голуби ведут себя удивительно мирно и спокойно, умильно покачиваясь при ходьбе, падая с деревьев или замирая в самых удивительных позах.
Победитель и кандидаты
Желтоглазый или великолепный пингвин - единственный представитель рода, также известен под маорийским названием хоихо. Основной район его обитания - острова от юга Южного острова до архипелага Кэмпбелл и острова Баунти и Антиподов на востоке. Этот вид один из самых редких среди пингвиновых, численность их популяции оценивается в чуть более 4 тыс. особей. Эта птица находится под угрозой исчезновения, и в районах ее гнездования образована 12-километровая охраняемая зона, где для пингвинов созданы наиболее благоприятные условия.
Какапо, или совиный попугай - ночная нелетающая птица, эндемик Новой Зеландии, возможно, являющаяся одним из наиболее древних из ныне живущих видов пернатых. Одной из ее необычных характеристик является сильный, но в то же время приятный запах, похожий на запах цветов и меда или пчелиного воска. Какапо находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу. Департамент охраны природы Новой Зеландии считает своей главной задачей спасение данного вида, поэтому птиц разводят в неволе, а затем выпускают в охраняемых территориях.
Двухполосый зуек - мелкий кулик, птица семейства ржанковых, широко распространен на острове Южный Новой Зеландии, на севере встречается редко. Обитает на пляжах, лугах и открытых ландшафтах.