В Новой Зеландии выбрали птицу года

СИДНЕЙ, 11 ноября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Новозеландцы в очередной раз выбрали "Птицу года". На этот раз фаворитом голосования, итоги которого были подведены в понедельник, стал желтоглазый пингвин или, как его называют маори, - хоихо. Всенародное голосование, которое призвано привлечь внимание общественности к "удручающему положению редких и исчезающих птиц Новой Зеландии", проходило под патронатом национального Королевского общества по охране леса и птиц. За всю историю проекта число его участников выросло со скромных 900 человек в 2005-м до 43,4 тыс. - в 2019 году. В рамках конкурса, который стартует в конце октября и длится две недели, в национальных СМИ и на сайте проекта ведется активная просветительская работа. За 14 дней новозеландцы узнают много нового о птицах, населяющих острова, и о том, как их сохранить.

"Претенденту" на звание "Птицы года" - в этом году их было 85 - вовсе не обязательно принадлежать к редким или исчезающим видам. Выдвинуть своего кандидата может любой желающий, главное, чтобы он был готов возглавить предвыборный штаб "своей птицы" и организовать агитацию в ее поддержку.

Как отмечают новозеландские и зарубежные СМИ, предвыборная борьба за титул "Птица года" каждый год разворачивается нешуточная. И здесь, что называется, все как у людей: война компроматов, привлечение звезд и фиктивные голоса. Руководители предвыборных штабов птиц-претендентов идут на все ухищрения ради продвижения своих кандидатов: создают профили в Facebook, приглашают знаменитостей, создают коалиции и не жалеют обвинений в адрес конкурентов.

По новой системе

В этом году организаторы конкурса решили немного изменить систему голосования. "Была использована система ранжированного выбора. То есть в момент выбора, избиратель определяет пять птиц-лидеров и присваивает им номера, в зависимости от своих предпочтений - от номера 1, до номера 5", - рассказали организаторы конкурса на своей странице в Twitter. Новая система породила и новые стратегии борьбы: руководители предвыборных штабов кандидатов-середнячков объединялись и призывали своих избирателей отдать голоса одному из лидеров гонки.

Самая жаркая борьба за звание "Птица года - 2019" развернулась в последние несколько дней голосования. Лидеры гонки несколько раз менялись местами, и 11 ноября с рекордными 5,57 тыс. голосов победил желтоглазый пингвин. На втором месте - новозеландский совиный попугай, или какапо, за которого проголосовали 3,38 тыс. человек, а замыкает тройку лидеров - двухполосый зуек с 1,86 тыс. голосов. Кстати, кандидат, занявший второе место, в 2008 году и сам носил звание птицы года, а вот зуек вырвался в фавориты впервые.