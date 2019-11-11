Пожарные Москвы просят генпрокурора разобраться в уголовном деле против двух своих коллег

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Совет ветеранов Главного управления МЧС по Москве и сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона просят генерального прокурора Юрия Чайку разобраться в уголовном преследовании пожарных Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова, обвиняемых в гибели восьми пожарных при тушении возгорания на складе на Амурской улице в 2016 году. Соответствующее обращение, копия которого есть в распоряжении ТАСС, за подписью председателя ветеранской организации ГУ МЧС по Москве, бывшего начальника управления ГПС Москвы (1996-2003), почетного пожарного столицы, генерал-майора внутренней службы Леонида Коротчика было направлено в Генпрокуратуру в понедельник.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в халатности начальнику управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве полковнику внутренней службы Дмитрию Ширлину и старшему помощнику начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве подполковнику внутренней службы Сергею Барсукову. Сейчас их дело рассматривается в Преображенском районном суде. Коллеги подсудимых не согласны с предъявленным им обвинением и считают, что они выполняли свой служебный долг.

"Мы просим <...> ознакомиться с делом и принять во внимание все факты и причинно-следственные связи, все несоответствия и вызывающие вопросы обстоятельства, - говорится в обращении к генпрокурору. - Мы просим учесть мнение настоящих экспертов, людей, которые тушили не менее сложные пожары, которые стояли у истоков формирования современной службы пожаротушения. Мы просим справедливости в отношении Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова".

В частности, в обращении указывается, что нахождение пожарных на крыше было правильным и обоснованным, так как пожар распространялся в зону аммиачного цеха, о котором администрация не сообщила, огонь мог охватить компрессорную, в результате чего произошел бы взрыв с тяжелыми последствиями. В связи с этим за проявленный героизм восемь погибших пожарных были посмертно удостоены орденов Мужества. Однако следствие считает, что "пожарные, которые работали на крыше, не предотвращали никакого взрыва или иной катастрофы", хотя и после обрушения продолжались работы по предотвращению распространения огня на компрессорную, из которой удалось слить аммиак только спустя 3,5 часа после обрушения крыши. В обращении также указывается на то, что причины обрушения так и не были установлены, следствие не выяснило, что именно хранилось на данных складах, администрация объекта еще до прибытия Ширлина и Барсукова предоставила план БТИ, содержавший устаревшие сведения, без учета проведенных перепланировок. При этом в самом здании грубо нарушались требования пожарной безопасности.

"На данный момент следственные мероприятия сконцентрированы на обвинении Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова. Безусловно, все заинтересованы в поиске виновных, но все эксперты пожаротушения, ветераны пожарной охраны, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы и коллеги подсудимых не согласны с виной Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова", - подчеркивается в обращении.

Трагедия на Амурской

Пожар на Амурской улице в Москве произошел вечером 22 сентября 2016 года. Огонь стремительно распространился на огромную площадь, произошло обрушение кровли на площади порядка 100 кв. м, когда на ней находились 20 пожарных, восемь из которых упали вместе с обрушившейся кровлей и погибли. Пожар удалось потушить спустя 14 часов.

По версии следствия, Ширлин и Барсуков виновны в том, что проявили халатность при тушении пожара, так как не предприняли меры, чтобы снять пожарные расчеты с кровли здания, которая впоследствии обрушилась. По словам адвоката Руслана Голенкова, Ширлин был пятым руководителем тушения пожара (РТП) и до его прибытия пожарные уже находились на кровле здания. Так как огонь распространялся в сторону аммиачного цеха, было принято решение усилить пожарные расчеты на кровле, чтобы создать водяные завесы для защиты аммиачного цеха. "Действия Ширлина были обоснованными и правильными", - уверен адвокат. Он считает, что причиной обрушения, в результате которого погибли пожарные, мог стать взрыв, но эта версия в ходе предварительного следствия не была изучена. Голенков обратил внимание, что собственники здания не были привлечены к уголовной ответственности, в отношении них дело прекращено, хотя изначально оно было возбуждено по факту нарушений правил пожарной безопасности.

Ширлин служит в пожарной охране 25 лет, на его счету не одна спасенная человеческая жизнь. После трагедии на Амурской улице он почти 30 раз руководил тушением пожаров. Максимальное наказание по вменяемой ему статье составляет семь лет лишения свободы.