Всемирный день борьбы с диабетом отметят в Железноводске массовым забегом

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Массовый забег пройдет на Лермонтовском терренкуре в Железноводске Ставропольского края во Всемирный день борьбы с диабетом, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"16 ноября в 10:00 мск на Лермонтовском терренкуре соберутся профессионалы и любители здорового образа жизни. Марафонцы пробегут три разные по сложности дистанции - 100 м, 500 м и 3 км", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в забеге примут участие больные диабетом, присоединиться к спортивной акции могут также все желающие.

По данным пресс-службы, возглавит "Забег здоровья" заслуженный мастер спорта по спортивной акробатике Василий Скакун. В свою очередь, ставропольский диетолог Наталья Кузыченко расскажет о рациональном и сбалансированном питании как о залоге здоровья и долголетия.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября под эгидой ООН. Выделяют несколько видов диабета. Первый тип - инсулинозависимый, когда для выживания человеку необходимо делать инъекции гормона. При диабете второго типа - инсулинонезависимом - организм не может правильно использовать вырабатываемый инсулин, что зачастую является следствием избыточного веса и отсутствия физической активности. Существует также гестационный диабет, который развивается у женщин во время беременности. Врачи заявляют о необходимости ранней диагностики заболевания, наиболее простым видом которой является анализ крови на содержание глюкозы.