Суд отказал защите историка Соколова закрыть заседание по мере пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Октябрьской районный суд Петербурга отказал защите подозреваемого в убийстве преподавателя и историка Олега Соколова в закрытии заседания по избранию меры пресечения.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

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Адвокат Александр Почуев, подав ходатайство, объяснил, что в суде огласят личные и медицинские данные его подзащитного.

"Отказать, отсутствуют основания", - сказала судья Юлия Максименко.

Суд изберет меру пресечения Соколову в понедельник. Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по городу сообщили ТАСС, что следователи намерены ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого. Почуев сообщал, что его подзащитный "придерживается признательной позиции".