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Москалькова призвала законодательно наделить журналистов "процессуальным иммунитетом"

Омбудсмен подчеркнула, что "журналисты сегодня остро нуждаются в защите со стороны государства и закона"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает ввести в российское законодательство понятие "процессуального иммунитета" для журналистов, чтобы повысить безопасность их работы.

В беседе с ТАСС в понедельник омбудсмен высказала мнение, что "проблема защиты прав журналистов в ходе профессиональной деятельности остается актуальной и для РФ <...>, журналисты сегодня остро нуждаются в защите со стороны государства и закона". В качестве аргумента в пользу нововведения она привела случаи задержания журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей.

"Полагаю необходимым на законодательном уровне рассмотреть вопрос о возможности наделения представителей СМИ, ведущих журналистские расследования, процессуальным иммунитетом", - сказала в этой связи Москалькова. "Данная мера смогла бы повысить гарантии безопасности сотрудников прессы и укрепить заложенное Конституцией РФ право на свободу мысли и слова", - уверена она. В настоящее время в российской юридической практике (в уголовном и административном праве) существует понятие процессуального иммунитета в отношении ряда категорий лиц, который освобождает их из-под действия общих правовых норм.

По мнению Москальковой, в "системной перезагрузке" нуждаются и международные принципы защиты журналистов. "Международным организациям следует провести мониторинг правонарушений журналистов за последние несколько лет и с учетом анализа полученных данных разработать новые механизмы защиты сотрудников СМИ при исполнении профессионального долга", - подчеркнула она.

В этой связи уполномоченный отметила, что беспокойство вызывают нарушения прав российских журналистов за рубежом, и привела в пример дело журналиста Кирилла Вышинского, а также запрет российских телеканалов на Украине. "Подобные действия недопустимы, ведь они нарушают не только права журналистов, но и право людей, проживающих на территории этих стран, на беспрепятственный доступ к информации", - сказала Москалькова.

Уполномоченный подчеркнула, что журналисты нуждаются в защите со стороны "государства и закона". "Сегодня мы ждем от международного сообщества более активных действий. Хотелось бы, чтобы они реагировали соответствующими решениями", - резюмировала она.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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