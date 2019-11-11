Госдуму просят обязать Facebook зарегистрироваться в России в качестве юрлица

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российская некоммерческая организация "Фонд защиты национальных ценностей" направит обращение к депутатам Госдумы с предложением разработать законопроект, который обяжет Facebook и другие зарубежные социальные сети зарегистрироваться в качестве юридических лиц в РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в понедельник.

"Социальная сеть Facebook близка к тому, чтобы окончательно превратиться в пропагандистскую площадку, на поле которой процветает однонаправленная цензура. Мы все чаще наблюдаем случаи безосновательной блокировки контента, появление которого в Cети нежелательно для определенных кругов внутри истеблишмента США", - говорится в сообщении.

В частности, в фонде напомнили о блокировке в Facebook аккаунта Мосгоризбиркома накануне единого дня голосования 8 сентября, а также о закрытии 30 октября в соцсети 200 аккаунтов российских пользователей, якобы ориентированных на влияние на ряд африканских государств. "Все это убедительно свидетельствует о том, что Facebook уже не является площадкой для свободного выражения мнений. Администрация соцсети фильтрует контент посредством жесткой политической цензуры, прикрываясь размытыми правилами сообщества", - отмечается в сообщении.

В фонде подчеркнули, что такое поведение администрации соцсети "противоречит официально декларируемым компанией принципам свободы слова в интернете". "Фонд защиты национальных ценностей намерен обратиться в Госдуму с предложением начать разработку законопроекта, который обяжет Facebook и прочие зарубежные социальные медиа зарегистрироваться в качестве юридических лиц в России. Лишь в этом случае у России появится эффективный инструмент защиты прав своих граждан от произвола руководства западных соцсетей", - добавили в организации.

Также Фонд защиты национальных ценностей призывает все международные организации, специализирующиеся на защите свободы слова, обратиться с требованием к руководству Facebook "опубликовать перечень недопустимых форм поведения с точки зрения соцсети". "Помимо того, мы призываем правозащитников добиваться отказа модераторов Facebook от политики двойных стандартов: права каждого из сообществ должны быть защищены в равной степени, ни одно из них не должно наделяться преференциями и привилегиями", - заключили в фонде.