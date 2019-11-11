Эксперт: развитие кинематографа на Северном Кавказе позволит в разы увеличить турпоток

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Развитие кинематографа на Северном Кавказа позволит сломать сложившиеся стереотипы о регионе и увечить приток туристов со всего мира, заявил ТАСС руководитель кинокомпании "Чеченфильм" и режиссер Беслан Терекбаев.

"Для того, чтобы о феномене Северо-Кавказского кино заговорили в России и в мире, понадобится 5-10 лет. Если власти всех семи республик поймут, что, объединившись и сделав площадку молодым ребятам для развития кино, они привлекут сюда туристов, деньги, они поднимут имидж, сломав все стереотипы одним разом через кино. Это очень быстро можно сделать по примеру Грузии, которая сегодня благодаря этому увеличила туристические потоки в 500 раз", - отметил собеседник агентства.

По его словам, для развития этого направления на Северном Кавказе необходимо, чтобы была административная поддержка со стороны государственных лиц и частного бизнеса. "Бизнес должен хотеть вкладываться в кино и получать с этого дивиденды. Главнее всего, чтобы 11 млн жителей Северного Кавказа начали ходить на свое кино. Кроме того, наш контент, не противоречащий религии ислам, будет близок и интересен мусульманскому миру, а это 57 стран", - рассказал Терекбаев.

Он отметил также перспективы округа в обслуживании всей России в кинопроизводстве. "Самое большое достоинство Северного Кавказа - природные геолокации. Это девять месяцев солнца в году, пустыни, горы, море, небоскреб, летом можно снять зиму в горах", - отметил собеседник агентства.

В декабре в 300 залах России будет представлен полнометражный приключенческий фильм "Лучшие друзья" совместного производства чеченских и индийских кинематографистов, режиссером и сценаристом которого выступил Беслан Терекбаев. Съемки картины начались больше двух лет назад в Чечне, затем переместились в Индию. По сюжету, судьбы трех детей разных национальностей и вероисповеданий - русского, чеченца и индийца - пересекаются в Индии, где благодаря дружбе и самоотверженности они преодолевают невероятные испытания.