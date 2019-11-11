Депардье стал послом туристического бренда Узбекистана во Франции

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /ТАСС/. Французский актер Жерар Депардье будет продвигать во Франции туристический бренд Узбекистана. Об этом сообщил в понедельник портал Газета.uz.

О назначении Депардье послом туристического бренда республики объявил вице-премьер Узбекистана по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов на пресс-конференции, посвященной Ташкентской международной туристической ярмарке. По информации Газеты.uz, актер, который приехал в Узбекистан на прошлой неделе на съемки, сам выступил с инициативой продвигать туристический бренд республики во Франции и по всему миру. В Госкомтуризма Узбекистана сообщили, что соответствующий сертификат будет вручен ему на специальном мероприятии.

Депардье сыграет главную роль в документальном фильме "Шелковый путь" для французского телеканала. Съемки запланированы с 6 по 26 ноября в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Термезе и Нукусе. В "Узбеккино" и Госкомтуризма республики рассчитывают, что демонстрация этого фильма во Франции позволит ближе познакомить жителей этой страны с историей и культурным наследием Узбекистана.

Посол туристического бренда - это общественная должность. Обычно он выбирается из числа знаменитостей, и в его задачи входит продвижение положительного образа Узбекистана в своей стране. В марте аналогичную "должность" в России получил актер и режиссер Юрий Стоянов. Власти Узбекистана уделяют особое внимание развитию туристической отрасли и продвижению положительного имиджа страны как направления для путешествий. В последнее время был значительно упрощен визовый режим, а также появился ряд нововведений, призванных сделать для иностранцев пребывание в республике более комфортным.