Минпросвещения сообщило о нехватке 205 тыс. мест в детсадах для детей от 1,5 до 3 лет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 205 тыс. детей в возрасте 1,5 до 3 лет в России по данным на 1 ноября не обеспечены местом в государственных или муниципальных детсадах, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС материалов мониторинга доступности дошкольного образования Министерства просвещения.

По состоянию на 1 ноября, численность детей, не обеспеченных местом в детсадах, составляет 205 357 человек. Очередь сократилась почти на 30 тыс. человек с 1 октября текущего года. Общее число детей в дошкольных организациях составляет 1,11 млн человек (1,13 млн на 1 октября).

Кроме того, согласно данным мониторинга, доступность дошкольного образования в России с 1 октября по 1 ноября выросла на 1,72% и составляет почти 85%.