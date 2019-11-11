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Участники общероссийской акции "Сохраним лес" высадили 35 млн деревьев

За полтора месяца в акции приняли участие более 3 млн человек в 80 регионах страны, отметили в Минприроды

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Порядка 35 млн деревьев посадили в рамках акции "Сохраним лес" (нацпроект "Экология"), таким образом план по лесовосстановлению перевыполнен на 5 млн деревьев, сообщила в понедельник пресс-служба Минприроды России.

"Подведены итоги Всероссийской лесовосстановительной акции "Сохраним лес", стартовавшей в середине сентября по совместной инициативе Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология". За полтора месяца более 3 млн участников в 80 регионах страны высадили 35 млн деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее массовые мероприятия прошли на территории Белгородской и Московской областей - на призыв восстановить зеленый пояс страны откликнулись более 900 тыс. человек.

Акция "Сохраним лес" стартовала 14 сентября в регионах, наиболее подвергшихся действию лесных пожаров. Целью кампании было высадить 30 млн деревьев по всей стране. 3аданная отметка была достигнута 23 октября в городе Сочи при участии главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина и представителей стран Африканского континента - участников Первого международного саммита "Россия - Африка".

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Россия
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