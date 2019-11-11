Губернатор Вологодской области поручил оценить ущерб от паводка до конца ноября

ВОЛОГДА, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил оценить ущерб, нанесенный инфраструктуре, жилым домам и жителям Вологодской области в результате подтоплений и аварийных отключений электроэнергии, до конца ноября.

"До конца ноября все сметы и данные по нанесенному ущербу должны быть в правительстве области, вынесены на заседание комиссии по ЧС для оценки ущерба и выплат муниципалитетам средств, необходимых для восстановления", - заявил Кувшинников на заседании правительственной комиссии по ЧС.

Руководитель региона поручил главам муниципалитетов "немедленно создавать комиссии по оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре, жилому фонду, пострадавшим гражданам от подтоплений и веерных отключений электроэнергии".

"За каждым случаем стоят семьи, дети. Ночевать в домах, где подтоплены подвалы и первые этажи, невозможно. Нужно бросить все силы и помочь людям. Откачивайте воду, устанавливайте тепловые пушки, сушите дома, вместе с МЧС привлекайте подрядные организации, неравнодушных людей, если необходима помощь по приобретению товаров первой необходимости, - все необходимо делать молниеносно. Прошу не бросать людей, попавших в отчаянную ситуацию", - сказал губернатор.

Он отметил, что нарушенное в результате аномальных снегопадов и дождей электроснабжение полностью восстановлено. В результате снижения уровня воды подтопленных населенных пунктов в области нет, но в пунктах временного размещения в Вологодском районе находятся пять человек, в том числе трое детей. Коммунальные службы и МЧС приступили к откачке воды из подвалов жилых домов и социальных объектов. Губернатор распорядился провести все работы по откачке воды и просушке домов и подвалов до наступления морозов.

На сегодня проезд отсутствует к одному населенному пункту - деревне Приворот Чагодощенского района, однако местные жители обеспечены всем необходимым. Еще подтоплены два участка региональных дорог и три участка дорог местного значения. Грузовики проезжают, проезд легкового транспорта пока ограничен. Приступить к полноценному восстановлению дорог планируется после снижения уровня воды.

"В районах области работают 10 бригад, убирают упавшие и склонившиеся деревья. В пиковые нагрузки было до 580 единиц техники доходило и свыше 700 человек [в аварийно-восстановительных бригадах]. В связи с теплой погодой, возможно, ситуация будет ухудшаться, начнется активное таяние снега и увеличение осадков", - сказал губернатор.